De un tiempo a esta parte, el peruano Pedro Pablo Loguercio, agente de futbolistas, decidió apostar por el fútbol femenino. Fruto de esa apuesta ha podido llevar a Fabiola Herrera y más recientemente a Maryory Sánchez al competitivo fútbol colombiano.

En un país paralizado por el coronavirus, el fútbol femenino podría suspenderse este año, algo que sería un golpe muy fuerte, del cual podría recuperarse, solo con trabajo y gente que desee apostar por él.

¿Como agente de futbolistas, cómo te ha afectado la pandemia coronavirus?

Me afecta bastante porque el mundo de la representación de jugadores y el mundo del fútbol está parado y no se sabe lo que va a pasar, todo es una incertidumbre total y tengo que estar informado a través de lo que dice el Gobierno, para saber que solución puede haber. Pero mientras el Gobierno no diga nada estamos sujetos a lo que se decida. En el traspaso de jugadores, se puede ir hablando con algunos jugadores, pero al final no sabes lo que va a pasar a futuro, es una incertidumbre total. No sabemos cuándo se va a reapertura todo. A eso se suma que los chicos y las chicas vienen sin ritmo, porque no es lo mismo entrenar en tu casa, que en un club, que tiene un campo de juego, un gimnasio y todo lo necesario para desarrollarte.

Y al parecer los estados de emergencia continuarían hasta mitad de año, cuando los mercados de pases se vuelven a abrir

Desde marzo uno ya viene proyectándose para mitad de año. Si esto se posterga más y se activa todo a mitad de año, definitivamente hay menos chances de poder sacar al extranjero a los jugadores o hablar con los clubes para saber que es lo que necesitan, porque los que terminan contrato en junio, por ley FIFA, tiene que terminar el campeonato (Apertura), sin esto no se puede.

Además de jugadores hombres, también tiene mujeres, cómo así llegaste a representarlas

Ahorita represento a cuatro chichas: Maryory Sánchez, Fabiola Herrera, Stephanie Vásquez y Nahomi Martínez, todas seleccionadas y jugadoras de los principales equipos. Siempre me interesó el fútbol femenino, había visto campeonatos mundiales, a jugadoras como la brasileña Marta y siempre me interesó y pensé que se podía hacer un trabajo especial con las chicas. Además yo siempre ha ido a ver jugar a las chicas, antes de que se vuelva profesional. Veía que las chicas jugaban y luego se tenían que cambiar para ir a trabajar, tenia que repartir su tiempo, porque no les pagaban un sueldo acorde a lo que tenían que ganar. Entonces me nació la idea de ayudar a las chicas y ayudarlas a que puedan llegar el extranjero. La verdad hay mucho talento, hay chicas que juegan demasiado bien, te sorprendes.

¿Cómo se dio lo de Fabiola Herrera al Millonarios de Colombia?

Lo de Fabiola fue rápido. A ella la vieron unos scouts de Millonarios. Me llamaron un día y se hizo todo. La habían visto en la selección peruana y en Sporting Cristal y eso ayudo.

Y lo de Maryory, cómo se logró llevar a una arquera peruana al extranjero

Maryory es una chica que se inició jugando como delantera. Me habían hablado de ella pero nunca la había visto tapar. Es más el primer video que yo veo de ella es jugando de delantera en una pichanga y me sorprendió por la técnica. La conocí por intermedio de una amiga, que me dio que Maryori tapaba. Cuando nos reunimos por primera vez le dije que por qué no jugaba de ‘9’, pero lo de ella es el arco y es una arqueara y tiene un gran futuro por delante. Es muy complicado llevar a una jugadora afuera, porque no hay mucho material, no hay videos, pero esto lo soñamos juntos.

¿Cuándo comenzaron las negociaciones con el Deportivo Cali?

Fue a finales del año pasado, yo me comunicaba con el que iba ser su técnico, porque le interesaba Maryory. Cuando surge lo del Cali, fue una semana antes de que se cierren las fronteras. Llamé a ‘Mayito’ y le dije que nos íbamos para Colombia. Tuvimos que adelantar el pasaje para el viernes, antes que el presidente Vizcarra cierre todo. No pude quedarme para ayudarla a instalarse. Regrese a Perú una hora antes que se cierre la frontera y feliz porque todo salió bien.

Y cómo está pasando el tema del COVID-19

Ella está en una casa. Aún no ha podido conocer personalmente a las compañeras y al técnico por ‘zoom’. Está con muchas ganas de jugar. Siempre se conversa con ella, porque uno no solo es representante, también es amigo, consejero, porque no es fácil pasar estos días.

¿Cómo ves el fútbol femenino ahora?

Yo creo que estamos mejorando mucho, falta un poco más de profesionalismo. Yo creo que va a crecer mucho, esto es un proceso, apuesto mucho por las chicas, porque me he comprometido con ellas, para que vayan al extranjero y abran puertas a más chicas. Acá el campeonato es bueno, pero creo que falta profesionalismo de ambas partes, de los clubes y de las chicas. Veo mucho talento, muchas chicas con hambree gloria, pero necesitamos apoya para el fútbol femenino.

¿Para ti, qué equipo es el que está mejor en fútbol femenino?

LA “U” es un club modelo en el fútbol femenino, se preocupan por darles mejores canchas de entrenamiento, ropa, para que sean profesionales y se comporten como ello. Es un club que tiene mucha gente que puede hacer que el equipo siga creciendo. Ahora en Alianza está Sisy Quiroz en Alianza y en Cristal también hay gente preparada. Me gustaría que más gente se meta al fútbol femenino para que esto crezca.

¿Qué proyectos tienes con las demás futbolistas que representas?

El plan es que las chicas salgan al extranjero y que sean mejores profesionales. Todo eso va de la mano con un plan a futuro. Por Stephanie Vásquez se interesó un equipo grande de Ecuador, pero por este tema del coronavirus esto se tuvo que frenar. Con Naomi también hay planes a corto plazo, pero hay que esperar a que todo esto termine y Fabiola siempre va a tener las puertas abiertas del extranjero, para mí es una referente.

Aparte de representar jugadoras, tienes otros proyectos para el fútbol femenino

Por ahora mi idea es solo representar. Pero me gustaría crear una clínica deportivo para el fútbol femenino, a las chicas que no tienen recursos económicos, darles canchas, nutrición, gimnasio. Yo tengo una fundación en Tumbes y creo que puedo adaptar esa idea al fútbol femenino, para que sepan que antes de jugar tienen que cuidarse, es un proyecto más social, pero ayuda y suma.

¿Qué te parece lo que propone el Comité de crisis de la ADFP, sobre que el torneo femenino no se juegue este año?

Sería algo catastrófico si no se realiza el torneo. Sería un golpe muy duro, porque hay mucha expectativa, sobre todo de gente de afuera que se fijan en las futbolistas peruanas, porque se adaptan bien en el extranjero, no piensan en volver y aprovechan la oportunidad. Pero si no se juega se entendería porque primero es la salud.

¿Las chicas son más disciplinadas que los hombres?

Esa es una pregunta un poco complicada. Creo que las chicas van al todo por el todo. Si hay algo en el extranjero no ponen pero, ya sea en la China o en cualquier lugar, es distinto el trabajo con ellas, que con los hombres.

¿Cómo crees que será el fútbol femenino en el Perú en el futuro?

Lo veo con empresas apoyando más. Lo veo muy bien, porque hay chicas que se han dado cuenta que se pueden dedicar de lleno al fútbol y salir al extranjero. Perú puede ser muy fuerte a nivel Sudamérica y clasificar al Mundial.

¿Qué mensaje le das a las chicas que recién empiezan y sueñan con jugar en la selección peruana o ir al extranjero?

Que luchen por sus sueños, que mantengan el espíritu competitivo, que sean profesionales y que tengan paciencia, para que puedan llegar a donde quieran. Que mantengan su pasión y el amor a lo que hacen.