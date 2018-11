Reportero realizó insólita pregunta tras victoria de Alianza Lima [VIDEO]

Alianza Lima se llevó una victoria fundamental ante Ayacucho FC, como visitantes, para mantenerse firmes en la tercera posición del Torneo Descentralizado, sumando 69 unidades y poniéndose 3 por encima de Real Garcilaso, su más cercano perseguidor.

Sin embargo, el reportero del encuentro protagonizó un hecho bastante peculiar al realizar la siguiente pregunta cuando los jugadores se dirigían a los vestuarios: "Bien compañeros, vamos a conversar con un jugador de Ayacucho. No se pudo ganar, ¿se perdió, no?", preguntó el reportero de GolPerú a un jugador local luego de la derrota por 1-2 ante Alianza Lima. No pasó mucho tiempo para que este video se viralice en las redes sociales.

Video: GolPerú

