A los 39 años, le puso punto final a su carrera en el fútbol. Renzo Sheput y sus espacios -como muchos lo recuerdan- dejó la pelotita el último domingo con la camiseta de Mannnucci. El ‘Pincel’ nos atendió en plena mudanza y nos cuenta lo mejor de su carrera y los proyectos que tiene a futuro.

Imagino que todavía hay sentimientos encontrados por tu retiro...

No esperaba el momento que me hicieron vivir. Estoy muy agradecido por las muestras de cariño, reconocimientos y respeto que tuvieron conmigo. Me emocioné bastante, he compartido tantos momentos a lo largo de los años con grandes jugadores. Solo me queda dar las gracias (risas) no me sale otra palabra.

Si te digo Mosquera, qué respondes...

Mi maeeeeestro. El ‘profe’ confió en mí siempre e hizo que regrese a Cristal en ese momento (2012) y logramos el título, la manera cómo se dio ese campeonato, va a quedar en la historia de todo hincha celeste.

Sporting Cristal...

Mi casa, es el equipo del que soy hincha, me dio casi todo lo que he podido lograr en el fútbol (debut, tres campeonatos). Siempre estoy al tanto del club y ellos también de mi. Es un amor recíproco. Los hinchas me mandan miles de mensajes y trato de responderle a todos, estoy muy agradecido, es parte de mi vida y tienen un pedazo de mi corazón.

Tus goles de tiros libres eran con un verdadero ‘Pincel’...

Yo creo que desde niño se creó esa virtud en mi. Recuerdo que a los 14, 15 me quedaba practicando, veía videos en TV y cuando llegué a Cristal, algunos jugadores me enseñaron para patear tiros libres. He tratado de seguir practicando, a lo largo de los años me paraba distinto, tomaba más vuelo y ahora ya no mucho. Ha sido algo que he tenido incorporado y lo he tratado de mejorar. Es lindo que la gente me recuerde por eso.

¿Cómo ves las semifinales entre Alianza y Cristal...

Es una final adelantada. Son los mejores junto con Binacional, no hay que desmerecerlo. Cualquiera de los dos (Alianza y Cristal) puede llevarse el título. Ojalá salga bien todo, nada de violencia y que todos los hinchas disfruten.

¿Qué planes tienes a futuro?

Me recibí de técnico hace un tiempo y mientras jugaba me seguía capacitando, siempre con perfil bajo. Ahora viajo a Argentina en unos días para seguir aprendiendo y esperar algunas opciones de trabajo que se puedan dar.

