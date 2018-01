Renzo Reaños denuncia abandono por parte de Sport Rosario

Renzo Reaños denunció abandono por parte del club Sport Rosario. El defensor contó en entrevista a Radio Ovación que el club se había comprometido a pagarle las deudas que generaron una lesión en las rodillas luego disputar un encuentro en el Torneo de Reservas. "Me dijeron que pague y que ellos luego me regresaban el dinero, pero nunca me dieron nada", sostuvo.

Cuenta con el apoyo de la Agremiación de Futbolistas

"Estoy muy indignado con la gente de Sport Rosario porque prácticamente me tienen abandonado. Hace meses que vienen paseando y no cumplen con pagarme los gastos de las operaciones y terapias. Cuando me comunico con ellos solo me dicen que mañana me depositarán, pero eso nunca sucede", mencionó Renzo Reaños.

Renzo Reaños comentó que ya presentó su caso a la Agremiación de Futbolistas, donde espera recuperar el dinero invertido para volver al fútbol. "Por ahora sigo viviendo del fútbol y todavía no puedo jugar. Tengo familia y tengo que velar por ellos", finalizó.

