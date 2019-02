Bicampeón con Alianza Lima hace grave denuncia tras negligencia médica

Una grave denuncia se ha hecho pública en el fútbol peruano. Renzo Reaños, quien fue bicampeón con Alianza Lima (2003-04) en sus inicios como futbolista y tuvo a Sport Rosario como su último club profesional, ha denunciado una grave negligencia médica por parte del doctor Luis Cotillo, quien -por su parte- denunció al futbolista por extorsión.

Así lo contó el propio jugador en un video en vivo realizado en su cuenta de Facebook:"Estoy mal económicamente. Como Cotillo me operó mal, por negligencia de él, hace una semana hablé con él y le dije que como es tu culpa, por negligencia tuya, apóyame con la matrícula de mi hijo", explicó Reaños.

"Pasaron 3 o 4 dias, hablé nuevamente con él, me habló todo matonezco, tengo las grabaciones. Me ha denunciado por pedirle plata, que lo estoy extorsionando y estoy atacando a su familia", agregó el jugador.

Además, señaló de que nunca quiso llegar al extremo de denunciarlo: "Tengo mucha paciencia. No soy ningún delincuente. Me afecta y estoy procediendo a denunciarlo por lo que me está acusando y por negligencia médica, porque por él estoy mal. Nunca quise denunciarlo por negligencia".

"Me considero un guerrero, yo quiero jugar al fútbol. Ojalá Dios me lo permita. Mis amigos del fútbol saben que cuando uno no consigue equipo es doloroso. Estoy lesionado, sin plata y sin poder jugar, que es lo más lindo", fue el mensaje final de Renzo Reaños.

