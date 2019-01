Reimond Manco sobre la 'U': "Soy hincha de Alianza, pero soy profesional"

Reimond Manco es uno de los jugadores nacionales que todavía no tiene equipo para el 2019. En las últimas horas se habló de acercamientos con Universitario de Deportes. El volante mencionó que no tuvo conversaciones con los 'cremas', pero no se haría problemas para sumarse al equipo de Ate.

"Soy hincha de Alianza Lima, pero soy profesional, vivo del tema deportivo y no del tema sentimental", indicó Reimond Manco, quien ya enfrentó a los íntimos en diversas ocasiones y con distintas camisetas.

Sport Boys y la selección

Lo que sí confirmó fueron las negociaciones que tuvo con Sport Boys, club que lo quería contratar, sin embargo, no se pudo realizar por factores económicos que no convencieron a Reimond Manco.

El habilidoso volante se sigue preparando en Lurín y espera encontrar equipo para poder tentar un puesto en la selección peruana. "Siempre será una meta a llegar a ser convocado. Es un poco difícil decir si estoy en el mejor momento de mi carrera. Puedo conseguir más", finalizó.

