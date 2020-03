Binacional cayó por 8-0 en su visita a River Plate por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Uno de los hechos del partido que generó diversos comentarios en los hinchas y algunos periodistas, fue el pedido de camiseta que le hizo Reimond Manco a Ignacio Fernández, futbolista de River.

“Ya había hablado con ‘Nacho’ Fernández antes del partido y habíamos quedado en cambiar camisetas. Eso no tiene nada que ver con que yo haya cambiado una camiseta, eso no influye en el resultado y la verdad se lo dije en su momento porque es un jugador al que admiro. No me arrepiento de haberle pedido la camiseta, lo volvería a hacer”, indicó en entrevista a Gol Perú.

Reimond Manco se defiende de las críticas tras pedir camiseta a nacho Fernández

“Cuando le cambié la camiseta a ‘Nacho’ Fernández le dije te espero allá (en Juliaca) y se lo dije de todo corazón. Espero mi revancha y voy a esperar ese partido con River con todas las ansias del mundo", agregó el volante que ingresó en el segundo tiempo.

El próximo partido de Binacional en la Copa Libertadores iba a ser en Juliaca ante Liga de Quito, sin embargo, ante la suspensión de la competencia por el Coronavirus, se desconoce la fecha del duelo ante el equipo ecuatoriano.

Binacional suma tres puntos, producto del triunfo por 2-1 ante Sao Paulo en su debut en la Copa Libertadores, competencia en la que participa por primera vez, luego de ser campeón nacional la temporada 2019.