No va más. Reimond Manco no será jugador de Sport Boys en la temporada 2020. Tras una última reunión con la administración rosada, se le indicó el volante que pese a tener contrato por todo el 2020 con la institución chalaca, ya no iba a continuar en la “Misilera”.

Reimond Manco revela los motivos de su salida de Sport Boys

Para aclarar un poco el panorama sobre si situación actual, el propio jugador utilizó sus propias redes sociales para anunciar su alejamiento del club porteño. A través de una transmisión en vivo de su cuenta oficial de Instagram, Manco explicó lo sucedido.

“Yo no me voy de Sport Boys por temas con la directiva y menos con algún compañero. Me voy única y exclusivamente porque el técnico (Marcelo Vivas) no me tiene en sus planes. Esto es fútbol, no soy el primer ni el último jugador al que le va a pasar. No será la primera vez que me pase ni la última”, señaló Rei, poniendo fin a la transmisión que tuvo con sus seguidores.

Por otro lado, el ex jugador de Real Garcilaso también no quiso pasar dejar la oportunidad para dar su agradecimiento a todos los hinchas de Sport Boys que los apoyaron durante la temporada pasada, donde lograron salvarse del descenso.

“Estoy muy agradecido con la hinchada de Sport Boys y con toda su gente. Con el lindo pueblo chalaco que desde el primer día que llegué me hizo sentir su cálido recibimiento, cariño y apoyo”, agregó el jugador.