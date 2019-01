​Reimond Manco: 'De Universitario de Deportes no me ha llamado nadie'

Reimond Manco fue entrevistado por el panel de Fox Sports Radio Perú y se encargó de desmentir los rumores que los sitúan en una posible negociación para defender los colores de Universitario de Deportes en la temporada 2019 del fútbol peruano.

Nadie lo ha llamado

Reimond Manco reconoció que en Sport Boys sí lo contactaron, pero la cifra económica que ofrecieron los chalacos no lo llegó a convencer. Aseguró que todavía espera alguna posibilidad de llegar al fútbol de Asia, pero de Universitario de Deportes no sabe nada.

"DE UNIVERSITARIO NO ME HA LLAMADO NADIE"#FOXSportsPeru | Reimond Manco manifestó que aun no ha recibido ninguna oferta por parte del cuadro Crema y que rechazó una propuesta de Sport Boys. pic.twitter.com/yYB3X5qDc2 — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) 11 de enero de 2019

'Tuvimos reuniones con Sport Boys, pero pasó netamente por un tema económico que no cuajó. De Universitario de Deportes no me ha llamado nadie, no quiero generar polémica en base a algo no existe', aseguró Reimond Manco.

Reimond Manco tuvo un buen 2018, pero aún no consigue equipo para esta nueva temporada, el propio futbolista aseguró que su situación es 'extraña', ya debería estar iniciando su pretemporada con algún cuadro del medio local, pero las puertas no se abren. 'Es un poco extraño que no tenga equipo, cuando he tenido buenas campañas. A mitad de año, hubo interés de un equipo grande de Colombia', señaló el mismo Reimond Manco hace algunos días en Radio Ovación.