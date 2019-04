Reimond Manco calienta la previa del duelo ante Sporting Cristal

Reimond Manco, volante de Real Garcilaso, calentó la previa del encuentro ante Sporting Cristal por la décima fecha del Torneo Apertura. "Todos sabemos que Cristal es un equipo que tiene un gran plantel, un equipo grande, que juega bien en todas las canchas, así que va a ser un rival doblemente duro para nosotros", indicó.

Real Garcilaso será local, pero Reimond Manco no se confía: "Creo que Cristal es muy complicado, es un equipo grande que está arriba, siempre peleando el campeonato. Tienen un gran plantel, independientemente de eso juegan bien así que el partido no será nada fácil", agregó.

Reimond Manco espera ganarse un puesto en el equipo que ahora dirige Juan Reynoso. Por ahora no cuenta con minutos, pero espera tener alguna oportunidad para mostrar su talento en su primer año con el equipo cusqueño.

