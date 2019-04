​Rebagliati: 'FPF está convencida que un equipo no quiere jugar el clásico'

Las cosas están divididas, por un lado quieren saltar al campo y por el otro no. Diego Rebagliati reveló en su programa de RPP que existe un equipo que no quiere jugar el clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes de este lunes, válido por la fecha 9 del Torneo Apertura en la Liga 1.

'La Federación está convencida de que uno de los equipos no quiere jugar el partido', aseguró Diego Rebagliati en su programa de RPP tras confirmar que tiene audios de personas ligadas directamente con la Federación Peruana de Fútbol.

Diego Rebagliati: "La federación esta convencido q 1 de los equipos no quiere jugar el partido"

No sean mal pensado, q su revelación no es tendenciosa

*Recibió los audios ayer en pleno programa y lo dice hoy después q se dio la info q Alianza no podría organizar el partido pic.twitter.com/GxFq3AvNVz

