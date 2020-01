Diego Chávez es uno de los últimos fichajes de Universitario de Deportes para este inicio de temporada. Tras ser un pedido expreso del entrenador Gregorio Pérez, “Chaveta” regresa al club de sus amores, donde alcanzó su mejor nivel futbolístico.

Su vuelta al club crema fue comentada por el comentarista deportivo Diego Rebagliati, quien se mostró en contra de la apuesta que está teniendo el cuadro crema por el jugador.

“Lo de Chávez a mí me parece una apuesta bien loca, tratar de recuperar a un jugador con un pasado tan complicado. Dependerá de él, se le ha aparecido la virgen, les tienen que hacer un monumento a los que le han dado la oportunidad. Esas oportunidades te las daban a fines de los 90. Eso ya no pasa así no más", señaló el panelista de Al Angulo.

Fueron varios lo idas y vueltas respecto al caso del arribo del lateral derecho de 26 años. Sin embargo, Jean Ferrari, señaló que ya todo está definido para que Chavez firme por los próximos seis meses la institución merengue.

Diego Chávez regresa al club merengue después de tres años. Como se recuerda, su salida de Universitario de Deporte se dio por las constantes faltas de indisciplina que cometió en su momento el ex jugador de la selección peruana.

