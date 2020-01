La contratación de Alberto Rodríguez por Alianza Lima, generó mucho revuelo en los hinchas de Universitario de Deportes. Raúl Leguía, actual administrador del club crema, se expresó respecto a la salida del defensor de Ate.

“Sobre ése señor (Alberto Rodriguez) yo no diré nada porque no tiene ética, su forma de actuar deja a pensar. Nosotros no lo queríamos, si se quedaba, era por pedido de Gregorio Pérez. Cobró 2 años sin jugar, que cure sus demonios”, dijo en dialogo con Puro Gol (Radio Nacional).