Raúl Leguía asegura que le causa risa José Gamarra de Gremco

El ex administrador de Universitario de Deportes, Raúl Leguía respondió con humor las acusaciones de José Gamarra, quien lo acusa indirectamente de propiciar la agresión que sufrió el miércoles pasado cuando unos malos hinchas le arrojaron huevos a su auto.

“Que puedo decir sobre José Gamarra, está buscando cualquier tema en contra de la gente que es contraria a ellos, que es la mayoría. Me causa risa, él puede de hacer lo que deseé, obviamente en la instancia que corresponde haré valer mis derechos, lo que hace se llama difamación”, expresó Leguía visiblemente contrariado.

El ex administrador siguió en pie de guerra. “ Él tendrá que sustentar sus palabras. Por salud mental no escucho a esa gente. No me tomaré la molestia para responderle a ese señor”, dijo Leguía.

Asimismo, Leguía precisó que el hincha de Universitario se da cuenta de lo que pasa en el club . “Estamos en contra de los actos de violencia. En muchos partidos de la ‘U’ el hincha está manifestando su descontento con la administración”, concluyó el ex administrador.

