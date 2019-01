Raúl Fernández y su futuro en César Vallejo

Raúl Fernández se fue de Ate por voluntad propia y volará con su capa de Superhéroe en la ciudad Trujillo, en el arco de César Vallejo, pero dejando en claro que siempre dio todo por Universitario de Deportes, club que defendió desde su debut como profesional en el 2005.

Han pasado ya 14 años de aquel primer partido con la camiseta crema, dejando dos título del Apertura 2008 y 2016. Una vuelta olímpica en Matute con la crema para el aplauso en el 2009, donde se erigió como la gran figura, tapando de todo.

Ahora con la confirmación de su partida en la web de la ‘U’ y sus 33 años en la espalda, sin duda, dejará un vacío grande en el corazón merengue. “Lo dije la vez pasada y lo vuelvo a afirmar. Me voy tranquilo de Universitario, pero con mucha pena. Pero la vida continúa y mi carrera también. Tengo que seguir adelante. Ha sido la decisión más difícil que he podido tomar”, indicó el ex número uno de Ate.

Fernández recuerda un año 2018 complejo en el equipo del cual es hincha desde pequeño. “Siempre rodaba mi cabeza cuando alguna cosa mala sucedía. Todas esas cosas me incomodaron mucho. Que quieran manchar tu nombre por un comentario, me parece absurdo. Es uno de los motivos por los que decidí irme”, señaló ‘Supermán’ criticado por aquel blooper ante Oriente Petrolero en la fase previa de Copa Libertadores.

Raúl Fernández ahora mira con optimismo lo que se le presenta en el nuevo año apesar que tiene claro lo difícil que fue tomar la decisión de irse de Ate. “Definitivamente fue muy difícil, pero creo que fue lo correcto. Si fue bueno o malo, el tiempo lo dirá. Dar un paso al costado era lo que tocaba”, indicó y agregó. “Por un año seré ‘poeta’. Estoy muy contento y emocionado de llegar a un equipo serio” dijo Fernández que quiere volver a la Selección.