Raúl Fernández y el motivo porque le dijo adiós a Universitario

Raúl Fernández pateó el tablero en Universitario de Deportes, le dijo adiós primero através de sus redes sociales y ahora escucha ofertas de otros clubes.

“Todo tiene un ciclo en la vide y como dice la canción, todo tiene su final. He pasado buenos, malos, felices y duros momentos. La institución me dio todo y yo también. Me voy tranquilo, con mucha pena, pero así es esto”, precisó Fernández al programa “Fútbol como Cancha” de RPP.

El popular ‘Supermán’ descartó cualquier roce con el técnico Nicolás Córdova pero no negó que el punto de quiebre para perder la titularidad fue cuando lo expulsaron ante los ‘Zorros’ por la fecha 6 del Clausura en Ayacucho.

“A Córdova los salido normal. Yo creo que el punto de quiebre fue el partido con Ayacucho. Desde ahí el profe (Córdova) tomó la decisión de no contar conmigo y hay que aceptarlo”, indicó y agregó que escucha ofertas.

“Esto es trabajo y puedo jugar en cualquier institución en el Perú. Estoy libre de escuchar propuestas”, dijo y le deseó lo mejor a Patrick Zubczuk en el arco merenegue. “Desearle lo mejor, es un gran arquero, de buen futuro. Cuando hay competencia en un club siempre se verá un mejor nivel en cualquier puesto”.

El popular ‘Supermán’ no descarta irse a la MLS o a la César Vallejo con ‘Chemo’, en caso el ‘Poeta’ ascienda a la profesional. “Puede ser, uno nunca sabe. No tengo ningún destino cerrado”.

GRACIAS TOTALES...

Finalmente, através de las redes sociales, Fernández le agradeció a la hinchada crema. “Quiero agradecerles a todos ellos y destacar al grupo, a los hinchas, todos juntos unimos esfuerzos para salir del mal momento.Universitario, eres y siempre serás grande. Siempre agradecido y feliz por todo lo que retribuí dentro y fuera del campo al club del que soy y siempre seré hincha. Gracias mi ‘U’, publicó Fernández