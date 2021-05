Raúl Fernández tiene un pasado muy ligado a Universitario de Deportes, donde por años fue el número uno en el arco y vivió en carne propia las máximas alegrías y las peores penas. Hoy, con 35 años, su presente está en Binacional, pero sigue siendo una voz autorizada para hablar del cuadro crema. En este caso, se refirió a Juan Vargas, ex referente crema, a quien defendió e incluso sugirió como importante para este momento complicado que a traviesa el cuadro de Ángel Comizzo en la Liga 1 y la Copa Libertadores.

El popular “Supermán” fue claro en sacar cara por Juan Manuel Vargas y señalar que en tienda crema a veces no valoran al jugador de casa, al referente y que optan por destacar más al extranjero.

¿Maltrataron al Loco Vargas en la “U”?

Es un jugador símbolo de la “U”. Es uno de los jugadores que aportaría hoy al equipo. No supieron respetarlo ni darle el lugar que se merecía. Ojalá le den una digna despedida. Ha sido un jugador importante con la selección, la rompió en Italia. No es cualquier jugador. Hay veces acá no respetan a los jugadores de casa, más homenaje les hacen a extranjeros.

¿En la “U” hay referentes? Hay muchos exjugadores que dicen lo contrario.

Está Carvallo, Corzo, “Chiquitín” Quintero, quien mata por la camiseta. No se puede matar a los referentes. Todos merecen respeto.

