Raúl Fernández reveló que sus padres pensaron que se retiraba del fútbol

Raúl Fernández ha dejado Universitario de Deportes. El exportero crema anunció hace unos días su salida del club con un emotivo mensaje de despedida a través de sus redes sociales y esta vez ha revelado una anécdota en torno a este mensaje.

“No fue claro el mensaje, me parece. Mis padres pensaban que yo ya me retiraba del fútbol, y me llamaron preocupados. Pero solamente he dado un paso al costado ante la institución que me vio nacer y crecer en el fútbol”, reveló Raúl Fernández en una entrevista para GolPerú.

“No voy a dejar mi carrera. Tengo esas ganas por entrenar y ese anhelo de seguir jugando”, agregó Raúl Fernández, confirmando que no se va a retirar del fútbol profesional.

Cabe destacar que la devacle para Raúl Fernández en Universitario de Deportes llegó luego de la expulsión ante Ayacucho FC en la derrota por 4 a 2, a partir de allí, el portero quedó relegado al banco de suplentes por Patrick Zubczuk.

LEE ADEMÁS