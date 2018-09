Raúl Fernández respaldó a Juan Vargas por críticas en su sobrepeso

Salió en defensa del amigo, del compañero de camarín, del capitán. Raúl Fernández mostró su respaldo a Juan Manuel Vargas, a quienes muchos critican por su sobrepeso en Universitario de Deportes.

“Yo no sabía y Juan (Vargas) ni enterado creo. Esto es así, cuando se pierde a los más grandes nos van a ‘chancar’. Nos cae el peso y es lo que toca”, precisó Fernández y agregó. “Cuando yo era juvenil siempre le tocaba asumir a los capitanes, a los más grandes, pero ahora somos referentes y somos conscientes de que cuando se pierde es a nosotros a quiénes critican”, expresó el golero crema.

Fernández tiene claro que el momento futbolístico de la ‘U’ necesita de su capitán en el once titular. “Estamos aquí en Universitario de Deportes para sumar, no para pensar en lo que digan de uno ni nada por el estilo. Todos saben de la trayectoria de Juan Vargas y de su calidad de jugador. Está trabajando bien, se está entregando al equipo, así que no tiene que demostrar nada a nadie”, indicó.

La ‘U’ debe mejorar pero con resultados, con triunfos que le permitan salir del fondo en la tabla del acumulado. “Estamos mejorando, estamos bien, hay pequeños detalles que ajustar. No debemos cometer los mismos errores”, dijo el arquero merengue.

CANCHAS NO AYUDAN

Se vienen los “santos” en un partido donde no vale pestañar y donde la consigna es tratar bien el balón pero el mal estado de las canchas no ayuda para un buen desempeño futbolístico. “Perjudican mucho. Ya sea la del Miguel Grau o la del Monumental. No puedes hacer lo que realizas en el día a día, pero es lo que toca”, apuntó Fernández quien espera un partido abierto y peleado frente a la Universidad San Martín.