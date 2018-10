Raúl Fernández: "He mejorado mi nivel pero los resultados no han acompañado"

Lo reconoce. El arquero de Universitario, Raúl Fernández, se pronunció sobre el duro momento que atraviesa el conjunto crema en el Torneo Descentralizado que lo ubica directamente en la zona de descenso, con 35 unidades está ubicado en el penúltimo lugar de la tabla.

"Es un momento duro y tenso, no lo voy a negar, pero sé que no vamos a llegar a las instancias en las que la mayoría nos quisiera ver. Yo creo que no. Yo estoy acostumbrado a pelear campeonatos, y más aún con la 'U'. Es el equipo más grande del país", declaró 'Superman' a Fox Sports Perú.



El ex portero de la selección peruana, habló acerca de su nivel, que tal vez en meses anteriores fue criticado por los hinchas merengues. "Reconozco que he levantado mi nivel y que estoy en buen momento, pero los resultados no me han acompañado. Pasa lo mismo con el técnico. Trabaja bien, pero los resultados mandan", agregó.

Asimismo, señaló que todos los jugadores en Universitario entregan todo: "No sabría decir cuál es el extra que se tiene que entregar. Estamos dejando todo", dijo. Además, comentó que en los malos momentos, cada uno se da cuenta quienes son sus amigos y cuáles son los verdaderos hinchas.

Por último, Fernández recordó el último 'altercado' entre los jugadores e hinchas que ingresaron a Campo Mar este lunes después de la derrota de Universitario. "Yo todavía no había llegado. Entiendo al hincha que está preocupado al igual que nosotros, pero no comparto la violencia", finalizó.

