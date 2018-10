Raúl Fernández aplaudió la fecha de suspensión por su expulsión en Ayacucho

Raúl Fernández aplaudió haber recibido solamente una fecha de suspensión tras su expulsión en Ayacucho. El arquero de Universitario de Deportes sostuvo que se hizo justicia en parte, ya que en ningún momento tuvo la intensión de tocar el balón con la mano.

"Dicen que quien llora, no mama. Por lo menos no me lapidaron con la sanción. En ningún momento tengo la intensión de jugar con la mano el balón fuera del área", dijo el arquero crema a Foxsports.

Sin duda Fernández considera que con la unión de todo el plantel, hinchas y dirigentes sacarán a Universitario de Deportes de la zona del descenso. "A nivel futbolístico nunca viví este momento pero está en nosotros sacar esto adelante. El equipo está preparado para ganar y empezar a recuperarse. Hay que estar unidos para salir de este mal momento", apuntó.

Raúl Fernández junto a Juan Manuel Vargas podrán volver recién para el compromiso del 13 de Octubre contra Unión Comercio en el Estadio Nacional.