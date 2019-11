Fuera de lugar. Ramón Quiroga, exarquero de la selección peruana se ha visto envuelta en la polémica en las últimas horas luego que un video viralizado en Facebook y Twitter, se aprecie como desea de manera insultante que Alianza Lima derrote a Sporting Cristal en las semis de la Liga 1 Movistar.

El exportero de Sporting Cristal y Universitario apareció en un video en donde expresa de manera peyorativa sus ganas porque los blanquiazules se queden con el triunfo en el partido por las semis.

Las disculpas de Ramón Quiroga a la gente de Sporting Cristal

“Cómo les va amigos, mi nombre es Ramón Quiroga yo he jugado mucho tiempo en Sporting Cristal lamento y pido mil disculpas por el video que está trascendiendo a nivel nacional, lo lamento muchísimo”

“El día domingo me encontré con un hincha de Alianza Lima y me dijo vamos a hacerle una broma a un amigo que está en Estados Unidos, lo hicimos, no pensé que iba a ser así que iba a tener esa trascendencia”

“Nuevamente a los hinchas de Sporting Cristal les pido mil disculpas porque yo quiero mucho al club. Ahí pasé muy buenos momentos. Y el domingo que se va a jugar la primera semifinal”