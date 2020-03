El Gráfico, revista argentina que se dejó de publicar el 2018, sigue existiendo a través de la su página web, y cada día publica artículos de las miles de notas que se hicieron en sus 99 años de duración en formato impreso.

Ahora fue el turno del 100x100 (conocida sección de la revista donde se hacen 100 preguntas) a Ramón Quiroga, arquero de la selección peruana recordado por ser el portero de la blanquirroja en dos mundiales, uno de ellos en Argentina 1978, donde la selección cayó por 6-0 ante Argentina, sembrando rumores de ‘echada’ por parte de Ramón, presión del presidente y muchas cosas más algo que él y muchos de los jugadores de esa época descartan.

La pregunta fue: ¿Por la ca­lle le si­guen pre­gun­tan­do?. La respuesta de Ramón Quiroga: “No. Yo en Pe­rú soy co­mo Die­go. No es por tirarme flo­res, pe­ro siem­pre que me puse la ca­mi­se­ta de Pe­rú la de­fen­dí a muer­te, y, si ten­go que ju­gar aho­ra pa­ra Pe­rú, voy y jue­go. Eso, la gen­te lo sa­be”.

“A ese mundial no fuimos con expectativas y nos fue me­jor de lo ima­gi­na­do. El Mun­dial 78 fue muy bue­no pa­ra mí. Si no hu­bie­ra si­do por mí, Pe­rú ha­bría per­di­do mu­chos par­ti­dos. Otros ju­ga­do­res tam­bién se des­ta­ca­ron, co­mo Teó­fi­lo, Mu­ñan­te, Obli­tas, el vie­jo Chum­pi­taz, el mis­mo Ve­láz­quez. Des­pués ter­mi­na­mos un po­co de­sar­ma­dos, con mu­chos le­sio­na­dos. Apar­te, tra­ji­mos un pa­lo y me­dio de dó­la­res al Pe­rú, y no sé quién se lo lle­vó, por­que no­so­tros no vi­mos na­da”, agregó.