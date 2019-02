Ramón Mifflin sobre 'Kukín': "Como jugador fue excepcional"

Era como su hijo. El ex futbolista y entrenador, Ramón Mifflin, lamentó con hondo pesar el fallecimiento de Carlos Flores Murrillo, el popular 'Kukín', quien fue hallado este domingo 17 de febrero sin vida en su vivienda de San Miguel. Mifflin tuvo la oportunidad de dirigirlo durante sus mejores años, además de haber sido el gestor de que Flores pueda jugar en Brasil, Argentina y Colombia, ahora, sin embargo, solo tiene palabras de despedida para su 'pupilo'.

"Como jugador fue excepcional, lástima que cosas ajenas a lo futbolístico no lo dejaron mostrarse en la magnitud que merecía", contó Ramón Mifflin en conversación con RPP Noticias. "Como persona fue un tipo fuera de serie, amigo de sus amigos. Un tipo con muchos valores, a pesar de todo lo que se dijo de él. Tenía códigos bien estrictos y un concepto de la amistad tremenda, a mí me ha afectado muchísimo", agregó.

Mifflin recordó la ayuda que le brindó debido a los problemas que atravesaba:"Él venía a mi casa, me tenía un cariño grande. Fue un chico que no tuvo la orientación necesaria, vivió siempre el momento. No le preocupaba nada, pero tenía un corazón grande".

"Ya había ordenado bastante su vida, estaba muy tranquilo. Era un tipo muy querido en el Callao pero no supo aprovechar el talento que tenía, vivió a su manera", añadió el ahora comentarista deportivo.

Finalmente, contó la famosa anécdota en la que 'Kukín' 'choteó' al reconocido Diego Armando Maradona quien quería comunicarse con él:

"Estábamos en el hotel de Argentina. Yo me estaba bañando y suena el teléfono. Kukín contesto el teléfono", narró Mifflin. El dialogó siguió así:

"- Aló...

- Sí, buenas noches ché, con el señor Ramón Mifflin...

- ¿De parte de quién?

- De Diego Armando Maradona.

- Sí, seguro h..., tú eres Maradona y yo soy Pelé."

