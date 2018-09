Rainer Torres: "¿Qué campeonato es este? ¿Los árbitros también juegan?

El fútbol peruano debe estar en su hora más preocupante de la última década. Estadios inhabilitados, partidos suspendidos porque la PNP no puede asegurar el resguardo de los mismos, planteles a quienes se les debe hasta tres meses de sueldo, son solo algunos de las perlas del campeonato. Ahora se suman -no es novedad- arbitrajes dudosos, como el de Mike Palomino en el Sport Rosario vs. Melgar del Torneo Clausura.

Triunfo de Melgar sobre Sport Rosario

Melgar venció 2-1 a Sport Rosario en Arequipa y sigue en lo más alto del Torneo Clausura. Sin embargo, los dos goles de los arequipeños fueron dudosos. El primero, debido a que en el campo se encontraban dos pelotas, y según el reglamento se debe esperar a que uno de los dos salgo de la cancha. Y el segundo fue un penal inexistente. Ante esto, el directivo Rainer Torres dejó entrever que quieren que los huaracinos desciendan.

Penal cobrado por Mike Palomino

" Increíble el penal que le cobran a Rosario. Increíble lo de la semana pasada contra Comerciantes. ¿Qué más quieren? ¿Qué tipo de campeonato es este? ¿Acaso también los árbitros lo juegan? Conozco a muchos que respeto bastante, pero lo de los dos últimos partidos no es normal", escribió el 'Motorcito' en su cuenta personal de Twitter desfogando su rabia por los malos arbitrajes.

Increíble el penal que le cobran a rosario! Increíble lo de la semana pasada contra comerciantes!!!

Que más quieren??? Qué tipo de campeonato es este???acaso tambjen los árbitros lo juegan??? Conozco a muchos que respeto bastante pero lo de los 2 últimos partidos no es normal!!! — Rainer torres (@TorresRainer) 27 de septiembre de 2018

