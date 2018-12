Rainer Torres anuncia su regreso a las canchas para el 2019

Extraña los campos de juego. Aquellos en los que campeonó en varias oportunidades, las últimas con Universitario de Deportes en el 2014 y Melgar en el 2015. Rainer Torres anunció, mediante su cuenta oficial en facebook, que volverá a jugar este 2019. El volante, que asumió la dirección técnica de Sport Rosario a mitad de año, aseguró que sus ganas de volver a vestirse de corto fueron determinantes.

"Bueno hace días me di cuenta cuanto extraño el jugar y pararme en una cancha de fútbol,sentir a la hinchada y sentir esa sensación que solo la hinchada te da. Y después de pensarla bastante tiempo he decidido volver a jugar. Ya llegue a un acuerdo con un club y este 2019 volveré a vestirme de corto un año más! Alguno estarán a favor y otros en contra pero no puedo ir contra lo que quiero. Nos vemos este año 2019 en el campo!!!!", anunció el 'Motorcito'.

Sin embargo, para decepción de sus hinchas, el anuncio de Rainer Torres se trataría de una 'tomada de pelo' por el día de los inocentes. Hoy 28 de diciembre el 'Motorcito' quiso bromear con su posible retorno a lo campos, pero lo cierto es que está muy enfocado en sus proyectos en torno a la dirección técnica. Por ahora, Torres no volverá a vestirse de corto.