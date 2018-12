Rafael Guarderas confirmó que no seguirá en Deportivo Municipal

Rafael Guarderas, volante de Deportivo Municipal manifestó que no continuará en el elenco 'Edil'. "Durante gran parte del año hubieron algunas que se nos dieron y a mí nunca me gustó tocar esos temas, pero ahora hay que buscar un club que tenga todas las comodidades y pueda sacar lo mejor de mí".

Otra de las razones por las que Rafael Guarderas tomó la decisión de dejar Deportivo Municipal, son sus deseos de volver a ser tomado en cuenta en la selección peruana. "Creo que el año pasado lo termino mejor y más cerca de la selección. Pese a jugar más cotejos este año, no estuve nada cerca y creo que por eso hay que buscar el cambio", agregó.

Sobre la posibilidad de volver a Universitario de Deportes, Rafael Guarderas indicó: "Todos saben que soy hincha de la 'U' pero no le cierro las puertas a nadie. Solo porque soy fanático de un equipo no significa que me voy a enfocar únicamente ahí, me gustaría retornar, pero no es mi única opción".

