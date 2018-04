¿Quién debería ser el delantero de Alianza Lima: Pósito o Leyes? (OPINIÓN)

El estilo uruguayo, que el año pasado le da el título a Alianza Lima, para esta temporada no es el mejor recurso que puede utilizar Pablo Bengoechea y desde las tribunas del estadio Matute se lo hacen recordar. El templo blanquiazul fue una caldera el jueves al término del partido contra Junior de Barranquilla por la Copa libertadores, pero lo fue por la molestia, impotencia y rabia del hincha íntimo que veía como su equipo no concretaba las jugadas de peligro por falta de un '9', del hombre gol, del delantero letal.

Por: Adriana Barrantes

@Adbarrantesg

Se han jugado 13 partidos por el Torneo de Verano y 3 por la Copa Libertadores, Alianza Lima solo ha podido anotar en el local. Suma tan solo 16 tantos (contra los 39 que ha metido Sporting Cristal) y ha recibido la misma cantidad. Alejandro Hohberg y Janio Pósito son los máximos goleadores con 4 cada uno. Gabriel Leyes, el jugador que puso los dos goles del campeonato ante Comerciantes Unidos, este año no ha marcado y es uno de los más criticados.

La lectura de los partidos es diferente, no todos los rivales jugarán de la misma manera y Pablo Bengoechea lo tiene más que claro. Sin encontrar un once fijo, el profe ha tenido que modificar y experimentar, sobretodo, en su línea ofensiva quien o quienes serán los encargados de romper las redes del rival. En tal sentido, Alejandro Hohberg ha sido fundamental en Alianza Lima, lo hizo frente a Universitario en el último clásico; pero él no es delantero y el peso recae sobre Gabriel Leyes y Janio Pósito.

¿Quién debería ser el delantero íntimo?

El dolor de cabeza de Pablo Bengoechea pasa por quien debe ser el delantero de Alianza Lima si Gabriel Leyes o Janio Pósito. Ambos llegaron a La Victoria como solución a la falta de gol de equipo, pero aún no logran ser el 'salvador', quizás el primero esté más lejos de lograrlo.

Gabriel Leyes ha jugado 7 partidos del torneo local y dos por la Copa Libertadores y sus números están en rojo. El uruguayo está con el arco cerrado, no ha podido anotar en lo que va del año y las chances de gol que ha tenido no las ha sabido meter, motivo por el que los hinchas le 'dan con palo'. Pero pese a ese panorama, Pablo Bengoechea ha tenido palabras de respaldo hacia el charrúa y que la paciencia será clave para que comience a 'mojar'.

El caso de Janio Pósito es particular. Ha jugado 11 partidos del Torneo de Verano y solo tiene 3 minutos en la Copa Libertadores. Ingresó en el cierre contra Boca Juniors el 1 de marzo. Suma 730 minutos jugados con Alianza Lima y registra 4 tantos, que lo coloca como el segundo máximo goleador blanquiazul de la temporada.

La pregunta que la mayoría de hinchas blanquiazules es ¿quién debería ser el delantero de Alianza Lima? La lectura que tiene Pablo Bengoechea de los partidos que tiene encima marcan la pauta a la respuesta. Contra Boca Juniors (en la ida) y otros choques del torneo local, mayormente con defensores altos que les cuesta el juego con la pelota pegada al pie, por ello Alejandro Hohberg es quien asume esa posición. ¿El motivo? el buen desequilibrio del 'enano' y su buena pegada.

La apuesta por Gabriel Leyes responde a un esquema ofensivo por la vía aérea. Para nadie es un secreto que el uruguayo puede hacer daño de encontrar un buen centro y sacarse de encima al defensa rival. Además, de quitarse la 'saladera' y no presionarse más por reencontrarse con el gol. La frustración es evidente en el delantero, lo dejó claro en la pelea con Hohberg.

Janio Pósito parece ser la cara opuesta de la moneda de Leyes. El profe lo usa por su despliegue por el área, él no solo espera las pelotas, puede recogerse y hacer el recorrido por las bandas, lo que le da un plus de convertirse en el '9' grone. El íntimo ha tenido la oportunidad de ingresar y 'mojar'. Lo hizo con los cremas el penúltimo clásico y ayer, ante Sport Rosario. El blanquiazul tiene un paso adelante que el uruguayo y no carga una mochila pesada de tener en contra a la hinchada que presiona y exige goles.

Dos panoramas distintos, pero que terminan en una relación de amor/odio con los hinchas.