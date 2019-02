Quevedo aprovechó interés de Barcelona para 'pegarle' a Universitario

Kevin Quevedo aprovechó el interés de Barcelona para referirse a Universitario de Deportes, el atacante de Alianza Lima cuenta con una posibilidad para vestirse con los colores del equipo ecuatoriano, por ello, trató de imaginarse cómo le quedaría la piel amarilla.

Se acordó de la 'U'

'Sí, me gusta la camiseta amarilla, más que la última [risas] (en referencia a Universitario de Deportes). Justo me enteré de eso [del interés de Barcelona SC], pero por redes. No me han dicho nada directo. Yo sigo trabajando. Se ve que ellos están interesados. Nada de eso hará que cambie lo que tengo en la cabeza', declaró Kevin Quevedo para América TV.

Todo el interés del Barcelona por Kevin Quevedo habría iniciado en el entretiempo de la Noche Blanquiazul, donde consultaron su nacionalidad, edad y su estado contractual en el club blanquiazul, por ello, el técnico Almada confirmó que sí están interesados por el jugador peruano.

Hace unos días Kevin Quevedo manifestó su más grande sueño y es salir al extranjero este 2019. 'Se ve que están interesados, pero eso no me cambia nada de lo que tengo en la cabeza. Yo apunto a salir este año al extranjero, ese es mi sueño y sería una gran oportunidad. Yo creo que sí (de estar en su mejor momento) pero sé que este año será más', aseguró el atacante de Alianza Lima.