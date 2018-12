¿Qué fue de Anier Figueroa, el zaguero deseado por la 'U' y Cristal?

Antes del inicio de la temporada 2017, cuando los equipos recién pensaban en reforzarse para el torneo en Universitario y Sporting Cristal pensaron en un defensa que había sido de los más regulares durante el 2016.

Nos referimos a Anier Figueroa, quien jugó seis años en el Sport Huancayo, llegando incluso a disputar la Copa Sudamericana 2011 y la Copa Libertadores en el 2012. En enero del 2017, los clubes más representativos del país fueron tras sus servicios, pero en Colombia ya habían visto el accionar del 'cafetero' y Millonarios fue quien se hizo de sus servicios.

¿Actualmente qué es de Anier Figueroa?

El zaguero central de 31 años ha jugado las dos últimas temporadas con el Millonarios. Sin embargo, su accionar no ha sido de los mejores y el club donde alguna vez también jugó Andy Polo decidió no renovarle para el 2019, según informó la prensa colombiana. Otro jugador que Millonarios decidió no renovarle es Janeiler Rivas, quien jugó en el 2015 por Alianza Atlético.

