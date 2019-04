​'Puma' Carranza sobre 'Chemo' en Vallejo: 'Pone tarifa a sus jugadores' | VIDEO

Cada vez que José Carranza habla lo hace sin pelos en la lengua ahora ,como en sus mejores épocas de jugador, decidió entrarle con la pierna arriba a su excompañero en Universitario de Deportes José Guillermo Del Solar, hoy en día estratega de la Universidad César Vallejo en Trujillo.

'Le pone la tarifa a los jugadores'

'Chemo en Universitario era dirigente, empresario, entrenador, ahora en Vallejo es el que pone la tarifa a los jugadores. Era mi amigo, pero las cosas son muy claras. Yo camino por la calle tranquilo, no me escondo. Puedo tener plata o no, hay otros que tienen mucha plata pero son infelices en la vida. Lo que somos nosotros, hablamos directo las cosas', declaró el 'Puma' Carranza para 'Pasión Popular'.

Sin duda esta declaración del 'Puma Carranza sobre 'Chemo' del Solar en la César Vallejo traerá cola, veremos si el estratega del cuadro 'poeta' decide responder al tema o simplemente no hace caso a las declaraciones de su excompañero en tienda crema.

Hoy en día el 'Puma' Carranza se encuentra alejado de Universitario de Deportes, mientras que 'Chemo' Del Solar busca enderezar el rumbo con la Universidad César Vallejo tras un inicio dubitativo en el Torneo Apertura.

MÁS NOTICIAS

Los desaprobados en lo que va de la era Miguel Ángel Russo [FOTOS]

¡Benzema le mete presión a Messi! Así va la tabla de máximos goleadores de LaLiga Santander 2019 [FOTOS]