'Puma' Carranza pide la contratación de Alberto Rodríguez

Universitario de Deportes ya puede contratar jugadores y José Luis Carranza, exfutbolista e ídolo crema, salió al frente para pedir la contratación de uno de los defensas más codiciados en el fútbol peruano: Alberto Rodríguez, quien está sin equipo tras rescindir contrato con Junior de Barranquilla.

José Luis Carranza cree que Universitario de Deportes debe ir con todo por la contratación de Alberto Rodríguez, quien ya tuvo un breve paso por Ate antes de fichar por el cuadro colombiano. Sin embargo, tras la habilitación de los cremas para poder fichar el 'Mudo' es uno de los candidatos.

"Por lo que ha demostrado en la selección peruana, Alberto Rodríguez debe estar. Tiene seguridad y, primero, nos tenemos que cuidar atrás", expresó José Luis Carranza al ser consultado por Universitario de Deportes frente a las cámaras de Fox Sports Perú.

Defiende a los chicos

José Luis Carranza defendió a los juveniles de Universitario de Deportes luego de las expresiones del técnico Nicolás Córdova, quien llamó "niños" a sus jugadores más chicos.

"No hay que buscar excusas. Todos los años, Universitario de Deportes ha jugador con chicos desde cuando estaba Oblitas. No hay que buscarle tres pies al gato". Córdova todavía no conoce muy bien al equipo. Si sabe colocar a los jugadores en su posición, Universitario de Deportes debería ganarle a Alianza Lima", sostuvo José Luis Carranza.

