'El Puma' contraataca a Leao Butrón y le da con todo: 'Es un hipócrita'

Todo empezó con las declaraciones de José Luis Carranza, quien afirmó que Leao Butrón era un tarado. El arquero de Alianza Lima respondió diciendo que el prefería escoger a sus enemigos y que estos deberían tener nivel. Cuando parecía que todo iba a quedar ahí, el 'Puma' volvió a pronunciarse

"No le voy a responder porque él es un hipócrita. Normalmente está hablando cosas desubicadas para generar un cariño en el equipo rival. Yo no correteo periodistas para que me hagan notas, no vivo sobando para hacerme una buena percepción", dijo José Luis Carranza en entrevista para Radio Nacional.

En la misma entrevista, José Luis Carranza también habló del mal momento de Universitario tras la goleada sufrida en casa ante César Vallejo: "Los resultados lo dicen así en el tema de puntos y por la forma de competir. No voy a matar a Nicolás Córdova, pero los hinchas ya saben por qué el equipo no está ganando", finalizó.

MÁS NOTICIAS

¡Con Jovic al Real Madrid! Los 20 rumores de fichajes más importantes de Europa para verano [FOTOS]

¡Messi es el amo y señor! Así va la tabla de goleadores de la Champions League 2018-19 [FOTOS]