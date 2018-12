'Puma' Carranza destroza a la 'U' tras salidas de Vargas y Fernández

El exjugador y ídolo de Universitario de Deportes, José Luis 'Puma' Carranza analizó el presente del club y arremetió contra el equipo de sus amores y el técnico Nicolás Córdova por dejar fuera del plantel a jugadores como Juan Manuel Vargas y Raúl Fernández.

"La verdad ya no hay referentes. Bueno, cada uno sabe porqué. Yo soy respetuoso con Raúl no he tenido mucho diálogo y con el 'Loco' sí. No debería de pasar esto, los maltratos no solamente con ellos, con nosotros también, porque teníamos contratos. Y no se ha hecho respetar, pero no estamos para quejarnos, hay que seguir", comentó el 'Puma' a Best Cable y Entre Bolas.

"A mi nunca me despidió alguien de menor jerarquía. Ya ustedes saben por donde voy. Cuando hablaba, yo iba donde el presidente y arreglaba último. Y si me despedían tenía que hablar con el presidente. Sobre todo Juan (Vargas) que es ídolo y que por algo ha jugado en Europa de la mejor manera", acotó.

"Nunca celebré un noveno lugar"

Consultado por la campaña que Universitario realizó en el 2018, el 'Puma' criticó que se este celebrando el salvar la categoría a finales de año.

"Lo importante es que yo nunca he celebrado un noveno puesto. Siempre he sido primero. Mis expectativas siempre han sido algo superior. Se puede perder como ganar, pero siempre luchando, con la frente en alto. No sé que pasará. Ahora tuve conocimiento del fallo Cuarto Juzgado (entorno a la deuda). Esperemos que sea beneficioso", sentenció.

Mira las declaraciones del 'Puma' Carranza

