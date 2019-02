'Puma' Carranza arremete contra Alianza y denuncia presión dirigencial

Alzó su voz de protesta. El exjugador de Universitario de Deportes, José Luis 'Puma' Carranza se refirió al momento actual del equipo de Nicolás Córdova y también a los constantes fallos arbitrales que se vienen dando en la Liga 1.

En ese contexto, el ídolo merengue hizo referencia al caso de Emanuel Herrera, asegurando que el delantero de Sporting Cristal se perdió el duelo ante Alianza Lima, precisamente por la presión que ejercen los dirigentes blanquiazules.

"Los árbitros son muy malos, vi los partidos y casi nadie se salva. Vi el partido de Alianza con Boys, Comercio con la U, y todo muy malo, (...)Eso a veces a los jugadores los saca del partido, sobre todo cuando son chicos porque hay que apoyarlos", señaló a El Bocón el 'Puma' Carranza.

Consultado por la sanción de Emanuel Herrera aseguró: "Alianza tiene buenos dirigentes, para que lo expulsen así a Herrera. Y esto viene desde el ante año pasado cuando campeonaron y cuando nosotros estuvimos ahí, dos clásicos no se jugaron pero la gente no dice nada. Esto pasa más por un tema de peso dirigencial de Alianza sobre los otros equipos. ¿Cómo crees que van a pedir que no se juegue dos clásicos, teniendo en cuenta que nosotros éramos locales?"

Carranza le da con palo a Córdova

Con respecto a los reclamos de los jugadores merengues por el mal estado del campo de Unión Comercio, el ahora trabajador de la Municipalidad de Ate remarcó: "Eso es lo que transmite el técnico. Para el técnico siempre hay un "pero", nosotros no debemos tener jugadores así. Antes en qué cancha jugábamos...No podíamos ni jugar, ahora las canchas son Wembley, antes jugábamos en cancha que tenían huecazos. No hay que echarle la culpa a la cancha. No hay que justificar. Mañana dirán que no vale porque la pelota es cuadrada. Siempre hay un "pero" y eso es lo que demuestra desde el año pasado el entrenador. Él tiene que entender que está en la 'U', acá no se está salvando la baja", sentenció.

