Puede ser campeón con Cristal, pero el otro año jugará en un equipo de provincia

Los directivos de Sporting Cristal han dicho que hasta después de la final no hablarán nada referente a jales y jugadores que ya no seguirán en la próxima temporada. Esto no significa, desde luego, que no se estén haciendo las gestiones para cerrar fichajes y que haya futbolistas que estén buscando otros aires en busca de mayor continuidad.

El portero Carlos Grados Heredia es un ejemplo de ese segundo caso. Fuentes consultadas por El Bocón afirmaron que el arquero de 23 años ya tendría un acuerdo con la gente de Ayacucho FC.

Los 'zorros' solo tienen, hasta el momento, un guardameta asegurado: Andy Vidal (Ítalo Espinoza jugará en un equipo de Lima y Gianfranco Castellanos se mudaría a Huancayo). Así, los de Huamanga necesitaban reforzar su arco y el elegido es Grados.

El todavía cuidavallas de Sporting Cristal, que podría despedirse de este club con un nuevo título, solo pudo jugar cada vez que Patricio Álvarez fue convocado a la selección. En este 2018, Grados actuó en cinco encuentros y recibió igual cantidad de goles.

En Ayacucho FC, Carlos Grados tendrá mayor protagonismo y la tan ansiada continuidad que no pudo tener en el elenco de La Florida.