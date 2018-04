Promesas de Sudamérica que pasaron por el fútbol peruano

El fútbol peruano no es el único lugar donde algunas promesas futbolísticas no logran destacar y terminan de club en club con temporadas irregulares. Algunos de los jugadores que prometían quizás un futuro exitoso en Europa, terminaron jugando en Sudamérica. Para ser más específicos en el fútbol peruano, donde algunos lograron destacar para volver a tener temporadas irregulares.

Jhonnier Montaño

Con 16 años se convirtió en el jugador más joven en anotar un gol en la Copa América. El tanto se lo hizo a Argentina, la noche de los tres penales fallados por Martín Palermo. Llegó al Parma de Italia, donde no pudo destacar y volvió a Colombia el 2004. El 2007 llegó a Sport Boys y su historia ya es conocida. Jugó por Alianza Lima, San Martín, Melgar y pegó la vuelta al equipo rosado.

Gustavo Rodas

La historia hoy parece insólita. Gustavo Rodas y Lionel Messi eran dos de las promesas de Newell's Old Boys cuando apenas tenían 13 años el 2000. El padre de Messi, quiso llevar a Lionel a otro club, ya que el tratamiento que debía tener no podía ser llevado en Newell's por el alto costo de este. Cuando apareció la oferta del Barcelona, Eduardo López, dirigente del club argentino, mencionó que no había problemas, que se lleven a Messi, "nosotros nos quedamos con el mejor: Rodas". Gustavo tuvo un gran 2010 con León de Huánuco, pero volvió a perder la regularidad.

Federico Nicosia

Tuvo buena participación en las divisiones menores de Newell's Old Boys. Recibió el Premio Ovación a los Deportistas Destacados de Diario La Capital, y reafirmaba el rótulo de promesa al ser parte de los seleccionados juveniles de Argentina Sub-15 y Sub-17 del 2005 y 2007. Su fichaje al Livorno el 2010 vislumbraba una carrera en ascenso, pero las lesiones hicieron que su rendimiento se vea afectado. Hoy, es titular en Cantoalo, donde destaca y busca recuperar el tiempo perdido.

Blás López

Blás fue el capitán de la selección paraguaya en el Mundial Sub-17 del 2017 y luego en el Mundial de Fútbol Juvenil del 2003. Con un currículum como este, se espera que destaqué mucho más, pero la irregularidad y la mala fortuna de los clubes en donde participó, hizo que juegue por muchos equipos de Sudamérica, para luego llegar a Sport Huancayo el 2009, donde permaneció por 7 temporadas, con un pequeño paso por Paraguay.