Promesa de Cristal desmiente a Vivas sobre su pase a Alianza Lima

Promesa de Sporting Cristal desmintió a Claudio Vivas sobre su pase a Alianza Lima, Kluivert Aguilar aseguró que el estratega del cuadro rimense no fue claro al mencionar que los 'blanquiazules' habían 'jugado sucio' para convencerlo de firmar por ellos en pleno Sudamericano Sub 17.

Se lo arrebataron

'Estuve a préstamo en Cristal y luego me fui a Alianza Lima. La decisión la tomamos mi familia y yo, creo que fue la mejor decisión porque soy hincha de Alianza y mi familia también', señaló el lateral derecho nacional a TV Perú.

'No me parece bien que se haga un trabajo sucio hablando a jugadores, mientras que nosotros hacemos lo imposible para tener promesas. Lo que está haciendo Alianza no está bien por más que ellos digan que los jugadores no son nuestros o tienen contrato', reclamó Claudio Vivas en conferencia de prensa hace algunos días.

Kluivert Aguilar firmó por dos años con Alianza Lima, luego del Sudamericano Sub 17 se integrará al equipo de la reserva. De evolucionar rápido en el club victoriano podría trepar al primer equipo y debutar antes de terminar la temporada 2019 de la Liga 1 en el fútbol peruano.