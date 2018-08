Sub-20 de la selección peruana se lesiona y su club ataca a la FPF

Muestra su incomodidad. El presidente de Sporting Cristal, declaró en contra de la FPF debido a que el delantero del club celeste, Chirstofer Olivares, terminó lesionado luego de su participación con la selección peruana sub 20. Sin embargo, el mayor ente del fútbol peruano, no informó al club con lo sucedido lo que molestó a Federico Cúneo.

"Olivares se lesionó con la Sub-20 y estará fuera dos meses, pero lo que nos incomoda es no recibir ni un informe de la lesión por parte de la FPF", expresó Cúneo a La Oral Deportiva de Radio Ovación. Asimismo, el mandamás del club cervecero aprovecho en reclamarle a la FPF por el dinero que le corresponde a cada club por las Eliminatorias.

"No hay una respuesta puntual y eso me preocupa, pero no es algo que me quite el sueño. No hay una respuesta ni para conocer los números", agregó.

Van por el Torneo Clausura

Las emociones por consagrarse campeones nacionales a fin de año siguen intactas en las instalaciones de La Florida. "Estamos muy contentos con el trabajo de Mario Salas y todo el cuerpo técnico que es bastante completo, tienen al equipo en un gran estado físico y que técnicamente ni que decir. Estamos muy entusiasmados con el arranque del año y estos 15 partidos los jugaremos como finales para poder ser campeones del torneo", declaró.

Asimismo, Federico Cúneo aseguró que en tienda celeste no van a contratar a ningún jugador más debido a que tienen al equipo bastante consolidado en todas sus líneas. "Hoy tenemos a 4 jugadores en la Selección pero tenemos buenos futbolistas", finalizó Cúneo.

