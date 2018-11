Presidente de Deportivo Municipal responde tras la resta de puntos

Deportivo Municipal ha sido uno de los clubes perjudicados con la resta de puntos debido a incumplir con pagos. La Comisión de Licencias de la FPF fue la que tomó la decisión pero el presidente del cuadro edil, Óscar Vega, salió a aclarar este tema y a negar que se haya incumplido con pagos.

Hubieron días de retraso

"Quiero aclarar que en ningún momento hemos dejado de cumplir con nuestras obligaciones mensualmente. Aparentemente, están tomando un criterio desproporcional. Podríamos haber tenido algunos días de retraso pero no es justo quitarle por eso un punto a un club que cumple sus obligaciones en el día a día", afirmó el presidente de Deportivo Municipal en Radio Ovación.

Además, Óscar Vega señaló que no hay pruebas de que Municipal haya incumplido con pagos: "Vamos a impugnar y pedir las explicaciones del caso porque, si el criterio del quinto día es aplicado a todos, queremos que sea aplicado de verdad. Si nos dicen que algún mes se dejó de pagar, diríamos que estamos en falta y no hay que reclamar pero no hay prueba de eso", agregó el dirigente.

Extrañas las circunstancias

"Nos llama la atención que, a estas alturas del campeonato, donde se están definiendo clasificaciones a copas internacionales o los equipos que descenderán, se saquen estas resoluciones. Hay que ser exigente con los reglamentos pero hasta la SUNAT, que es bien rígida en ese sentido, siempre hay un tema de fraccionamiento y casos en los que te pueden dar facilidades", indicó el presidente de Deportivo Municipal.

Ahora, la 'Academia' se ha quedado en la quinta posición del Descentralizado con 60 unidades, a 6 de Alianza Lima que está a un paso de clasificar a la semifinal del torneo.

LEE ADEMÁS