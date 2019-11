Ayer por la noche UTC anunció el fichaje de Franco Navarro como nuevo entrenador del equipo cajamarquino. Sin embargo, en las últimas horas se siguió vinculando el nombre del entrenador con el club Universitario de Deportes. Para aclarar un poco esta situación, Joaquín Ramirez, presidente de UTC, se pronunció respecto a la situación contractual del DT con el equipo “Gavilán Norteño”.

“Me extraña que Franco no haya confirmado que esté con nosotros porque eso ya está concluido hace unos días. Es mas hoy hemos estado trabajando sobre los nuevos refuerzos que van para el club UTC de Cajamarca. Navarro ya tiene contrato firmado con el club”, sostuvo el directivo cajamarquino en dialogo con el programa Las Voces del Fútbol.

Sin embargo, al ser consultado sobre la gran amistad que tiene con Navarro, y en el caso el entrenador le dijera que tiene una oferta concreta del club crema, Ramirez se mostró comprensible y admitió que no sería la primera vez que algo así sucediera.

“Siempre nos hemos entendido bien. Primero prevalece la amistad. Aunque he estado con él hace dos y no ma he comentado nada”, agregó Ramirez.