Olimpia sobre Vargas: “Es falso, no estamos interesados”

En las últimas horas sonó la noticia que Juan Manuel Vargas tenía una oferta para que jugará en Olimpia. Por esa razón, EL BOCÓN creyó conveniente hablar con el presidente de dicho club, Marco Trovato para que nos aclare esa información que circulo en redes.

"Es falso. No estamos interesados en el jugador que me mencionas (Juan Vargas). Sabemos su experiencia, pero para nada es cierto lo que me cuentas", enfatizó el presidente de Olimpia a EL BOCÓN.

Finalmente, como se sabe Juan Manuel Vargas aún tiene futuro incierto en Universitario de Deportes.

