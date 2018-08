Presidente de Municipal no quiere dejar ir a Manzaneda a Alianza Lima

En los últimos días se venía especulando el posible pase de José Miguel Manzaneda a Alianza Lima para el Torneo Clausura, sin embargo, el presidente de Deportivo Municipal, Oscar Vega, esclareció el tema declarando que no había ninguna propuesta formal por parte del conjunto blanquiazul debido a la inexactitud de las cifras económicas.

El mandamás del conjunto 'edil' declaró que en el equipo que dirige, Victor Rivera, no quieren ceder al ex Cantolao debido a la importancia de su presencia en el equipo. "No queremos desprendernos de Manzaneda, es un juagdor importante para el club y por un tema deportivo", expresó Vega en Radio Ovación.

A pesar de la supuesta carta que envió Alianza Lima a Deportivo Municipal acerca del interés que tenía por cuatro de sus jugadores, Vega expresa que no hay ninguna propuesta formal. "No hemos recibido formalmente una propuesta de Alianza Lima por José Manzaneda, se hablan de cifras inexactas. No queremos desprendernos de Manzaneda", apuntó.

Asimismo, Vega agregó que en semanas anteriores conversó con el gerente deportivo de Alianza Lima, Gustavo Zevallos, pero las posibilidades del club victoriano por el jugador, son muy distantes a lo que pide Municipal. Cabe recordar que el libro de pases en el torneo peruano culmina este viernes 31.

