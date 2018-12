Conoce como se jugará La Liga Peruana 2019

Falta casi nada para que el torneo empiece el otro año. Así que este diario decidió conversar con Víctor Villavicencio, quien ocupa el cargo de Gerente General de Fútbol Profesional de la FPF para que nos cuente detalles sobre el torneo que se realizará el otro año.

Entrevista: Jean Pierre Maraví

¿Qué nos puede decir acerca del proyecto de la Liga?

La Liga de Fútbol Profesional es un proyecto muy importante de la Federación dentro del plan estratégico de esta. En marzo de este año vino una misión de la FIFA al Perú e hicieron un diagnóstico de la situación de los campeonatos de Primera y Segunda División, se reunieron con ambas asociaciones y con la FPF. Finalmente, enviaron unas recomendaciones dentro de las cuales indicaban que la federación conforme a sus facultades debe liderar la organización de los torneos de Primera y Segunda División del fútbol profesional en el Perú, con el fin de potenciar el producto fútbol y contribuir con las Gerencias de la FPF en la profesionalización de la organización de ambos torneos poniéndose asimismo a total disposición de los clubes. Por ese motivo se creo la Comisión Organizadora de competiciones de clubes de la Federación que contiene La Liga de Fútbol Profesional. Hace unas semanas FIFA volvió con especialistas en organización de torneos y de fútbol profesional a fin de validar el trabajo avanzado e indicar sus sugerencias finales.

¿Qué sugerencias le dio FIFA para que ustedes elaboren el torneo?

Que la profesionalización de las Gerencias de la FPF se pongan al servicio de los clubes y de la organización del torneo, que se identifiquen las prioridades urgentes a corto plazo, que de acuerdo a nuestra realidad son Infraestructura, Seguridad, Comercial & Marketing y Operaciones del torneo, temas que el equipo de la FPF ya viene trabajando y que se elabore un plan de negocios con visión a largo plazo así como se realicen acercamientos con las autoridades y alianzas estratégicas con el sector público y privado.

¿Quien los viene guiando para la elaboración del torneo?

Inicialmente aparte de FIFA trabajamos con un consultor Synergos con un cronograma diario de actividades previos al lanzamiento de los torneos. Con el equipo de la Liga hemos tenido reuniones con casi todos los clubes de Primera División. Este miércoles tenemos reuniones con UTC, Mannucci y la Junta Directiva de la ADFP, con la que hemos tenido reuniones provechosas; faltando Sport Huancayo y Garcilaso para culminar, Además, con la Junta Directiva de la ADFP SD debemos reunirnos esta semana que viene también.

Otro apoyo fundamental son Juan Carlos Oblitas, Néstor Bonillo, Antonio García Pye, es decir toda la dirección deportiva, la UTM, con el fin de que sus lineamientos sean establecidos en la reglamentación deportiva.

¿Qué cosas han evaluado para la elaboración del torneo?

El próximo año habrá mucha actividad deportiva, ya que tenemos Panamericanos, Parapanamericanos, Sudamericano sub 17, Mundial sub 17, Copa Ámerica, la final única de la Copa Sudamericana, las clasificatorias a Qatar entre otras, entonces se jugarán 2 torneos (los nombres los define Comercial & Marketing en conjunto con la TV, en principio torno de inicio y torneo final) los que se jugaran solo los fines de semana (viernes, sábado, domingo y lunes) Para integrar la Liga 1 y 2 (olvidemos primera y segunda división, ya que no hay clubes de segundo orden, todos son profesionales) se prevé que haya un torneo intermedio, corto, formato tipo mundial, para descentralizar y que se juegue en provincias para que integre a todos los clubes profesionales fomentando clásicos regionales y genere un sentido de pertenencia incluyendo un club de Liga 1 por grupo. Finalmente, para que Comercial & Marketing venda una final única en sede por definir y el campeón clasifique a la Copa Sudamericana 2020, todo ello para aumentar el valor de la Liga 2 y tratar de empezar a desdramatizar el descenso.

Se están elaborando bases de campeonatos tomando también las sugerencias de la ADFP, simples, claros, tratando de reducir la posibilidad de reclamos que malogren el producto y la competición, que todos los requisitos se cumplan previos al inicio de los torneos, tratando que estos Reglamentos sean permanentes en el tiempo, concordados con los Reglamentos de la Copa Conmebol Libertadores, Sudamericana y para ambas Ligas, 1 y 2.

¿Han escuchado opiniones de alguien para mejorar el torneo?

Para tomar mejores decisiones hemos conversado con los principales actores, futbolistas, entrenadores, árbitros así como periodistas deportivos que nos brindaron sus sugerencias y compartieron con nosotros sus experiencias positivas y negativas a lo largo de estos años.

¿Qué le decían con respecto a las observaciones del torneo?

La infraestructura, la logística, los traslados, la cantidad de partidos, entre otras.

¿Cómo es la estructura organizacional de la Liga?

Participación fundamental y activa de los Clubes a través de una Comisión de Presidentes así como representantes de los clubes en las Comisiones que participarán en los grupos de trabajo por especialidades de la Liga, como por ejemplo de competiciones, seguridad, infraestructura, comercial y marketing, entre otros. Acá hay dos temas fundamentales para el desarrollo del torneo: infraestructura y seguridad. La estructura la completan la Gerencia General, la Gerencia Adjunta y Coordinación de Competiciones y operaciones, servicio a clubes (Direccion de desarrollo), Comercial & Marketing y la Jefatura por primera vez en la FPF de Infraestructura el cual ya fue capacitado en Conmebol y se encuentra viajando por el Peru conjuntamente con el representante de la TV. Por último todas las gerencias de la FPF a disposición de los clubes, por ejem Legal Corporativo, Comunicaciones, entre otras.

¿Cuándo comenzaría el campeonato?

Aproximadamente el 16 de febrero.

¿Se mantendrá el sistema de licencias?

El sistema de licencias es una herramienta fundamental para el desarrollo de fútbol y también para poner en practica el plan estratégico de la FPF. El Perú dio muestras de su profesionalismo, pionero en Sudamérica y ejemplo de muchas asociaciones miembro y debe continuar. Hemos escuchado a los clubes y conocen la reglamentación del sistema de licencias para el otro año el cual fue socializado y adecuado al contexto social económico del Peru.

Van a ser rígidos con los clubes para que estén al día con los sueldos de los futbolistas?

Ahí no puede existir flexibilidad alguna para ninguna competición profesional, se le debe pagar puntualmente al futbolista, analizar su situación en relación a sus seguros, es decir intentar que aquellos que practiquen este hermoso y apasionante deporte lo hagan en la mejor de las condiciones.

¿Y el fútbol femenino se incluirá en la Liga?

El fútbol femenino es fundamental pero debemos de ir de la mano con los clubes. Es una exigencia de Conmebol a través del sistema de licencias con el fin de participar en torneos internacionales los cuales contienen premios por participación bastante atractivos, tienen que haber dos equipos: mayores y juvenil.

¿Cómo será el tema de jugadores extranjeros en cancha?

Los clubes podrán contratar cinco jugadores extranjeros. En cancha estarían cuatro jugadores probablemente. Faltaría la aprobación final de la Junta Directiva de la FPF.