Presidente de Ayacucho FC arremete contra arbitraje frente a Alianza Lima

El último martes, el conjunto de Ayacucho FC cayó por la mínima diferencia ante Alianza Lima, sin embaergo, el resultado no quedó ahí, sino que una jugadas polémica en el área blanquiazul, pues una mano no fue cobrada por el árbitro del encuentro, José Martínez, no cobró.

Por ello, el presidente del cuadro provinciano ha mostrado su molestia. "Los árbitros no se pueden equivocar en demasía. En el partido con Sporting Cristal a los 7 minutos nos invalidan un gol totalmente válido", expresó en Radio Ovación. Asimismo, comentó que la directiva de Ayacucho FC ha presentado una queja a la Conar.

"Ahora con Alianza, ya no podemos pensar en tantos errores humanos, los árbitros estan direccionando los partidos y esto no puede ser. No queremos pensar mal pero cómo no van a cobrar esos penales tan evidentes", finalizó. Bellido asegura que estos episodios en las fechas del torneo, perjudican al fútbol peruano y sobre todo al equipo debido a que no pueden reclamar por como se encuentran.

