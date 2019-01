Presidente de Atlético Nacional pone fin al interés por Emanuel Herrera

En las últimos días el nombre del delantero argentino Emanuel Herrera. quien milita en Sporting Cristal se vinculó nuevamente con el club Atlético Nacional de Colombia.

Entrevista: Jean Pierre Maraví

Por esa razón, EL BOCÓN decidió llamar al presidente de Atlético Nacional, Juan David Pérez, quien se pronunció al respecto.

"El interés existió por Emanuel Herrera. Ahora, estamos manejando otras opciones. No logramos cerrar la negociación con él en el mes de diciembre por el tema del impedimento de contratar jugadores. No hay mucho que decir. Esto cambia a diario. Lo cierto es que buscamos un 9", enfatizó Juan David Pérez a EL BOCÓN.

Finalmente, el presidente de Atlético Nacional, Juan David Pérez dejó en claro que en la actualidad no existe ninguna negociación por Emanuel Herrera: "No hemos avanzado nada porque no ayudan los tiempos", sentenció.