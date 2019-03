Presidente de APAF da detalles de deuda que tiene la FPF con árbitros

Miguel Santiváñez, presidente de la Asociación Profesional de Árbitros de Fútbol (APAF), reveló algunos detalles de la deuda que mantiene la Federación Peruana de Fútbol (FPF) con los árbitros de las divisiones inferiores.

Exigen cancelar deuda

'Hoy en día existe una deuda de la FPF con los árbitros por dirigir torneos de la Copa Federación, Centenario y Reservas. Pues, bien la FPF. Se ha solicitado una nueva escala de honorarios y, como en toda negociación', declaró en Radio Ovación.

La crisis económica que vive la Federación Peruana de Fútbol ha invadido hasta a las divisiones menores. Según el documento emitido por esta Asociación si la Comisión de Menores de la FPF no acepta los honorarios solicitados por la institución arbitral y no cancela el total de la deuda 2017, no dirigirán los torneos de menores y eso no es todo.

El gremio arbitral anunció también que no saldrán a dirigir el Torneo de Promoción y Reservas si hasta la décima fecha la FPF no cancela en su totalidad los S/. 80,000 Soles que les adeudan de los periodos 2017 y 2018.