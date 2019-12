En las últimas horas cada vez toma fuerza la posible llegada de Paolo Guerrero a Boca Juniors de Argentina. La prensa argentina señaló que el delantero nacional estaría sumándose el equipo xeneize el próximo años.

Sin embargo, desde el punto de vista de la prensa gaúcha la situación del atacante peruano es totalmente distinta y ven poco probable que Guerrero juegue el 2020 en la Bombonera. El Bocón dialogó con tres periodistas que cubren el día a día del Inter de Porto Alegre y ellos dejaron sus impresiones.

Rodrigo Oliveira- Radio Gaúcha

“Es muy difícil ahora hablar que va a ocurrir con Paolo Guerrero. Es una situación que no está clara aún porque Boca tiene una elección pendiente. Aunque Paolo no ha rechazado la posibilidad de jugar en Boca, Inter tiene contrato con él y para que el pueda jugar en Argentina tienen que hablar primero con el club brasileño. Por ahora Inter no ha recibido ningún acercamiento y en el equipo hay confianza de que Paolo se quedará”

Eduardo Caspary- Torcedores.com

“Creo que el futuro de Paolo Guerrero está en el Inter. Aunque Boca Juniors es un gran club en el continente y tiene una historia muy rica, entiendo que la gratitud al equipo gaucho hablará más fuerte cuando Guerrero decida. Fue el Inter quien lo recibió en el difícil momento del dopaje, cuando Flamengo, por ejemplo, ya no creía en su fútbol. Además, no veo al Inter tan lejos de Boca en términos competitivos. Aquí en Rio Grande do Sul, se dice que Guerrero está comprando una propiedad en Eldorado, cerca de Porto Alegre. Si tuviera que arriesgarme, veo a Paolo cumpliendo su contrato Beira-Río hasta 2021”

Thiago Suman- Radio Inferno

“Paolo Guerrero debe ser uno de los tres o cuatro mejores atacantes del continente. Internacional ha invertido mucho dinero y aún quedan muchos compromisos económicos por cumplir. Es por esto y por el apoyo que recibió que el mismo jugador dice públicamente que tiene una deuda moral con el Inter. Yo creo que esos serían los motivos por el cual el jugador se quedará en la institución. Yo apostaría por la permanencia de Guerrero por lo menos hasta el final de la temporada 2020”