Portero revelación del Torneo Clausura espera llamado de Gareca

En julio del 2014, el actual portero de Deportivo Municipal, Steven Rivadeneyra, era convocado, por primera vez, a la selección peruana para el duelo amistoso ante Panamá, que se desarrollaría en el estadio Nacional. Esa experiencia se le quedó muy grabado el joven guardameta y que espera pronto se vuelva a repetir.

"Me ilusiona volver a selección como todo jugador pero eso lo veo con calma. De momento no me han llamado de La Videna para pasar pruebas", indicó.

NO SE LA CREE

Esta posibilidad de ser llamado por el entrenador Ricaro Gareca no está muy lejos de que se cumpla, pues Rivadeneyra es uno de los arqueros revelación en el cuadro 'Edil' y del torneo peruano. Además, hasta ya habría sido tentando por Alianza Lima para que se una al club la próxima temporada.

"Tomo los elogios tranquilo, trato partido a partido de ayudar a mis compañeros para que las cosas salgan bien. Creo que he aprendido muchísimo, los minutos en cancha te enseñan y te llenan de confianza", expresó.