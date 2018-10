Por qué todavía no hay que cantar victoria tras los 4 triunfos al hilo

Hace un año, en octubre del 2017, Universitario de Deportes conseguía una impresionante racha de triunfos de 6 que incluía una ante Real Garcilaso en Cusco gracias a un doblete de Alexi Gómez. Universitario de Deportes repuntaba y todo parecía sonreírle al cuadro de Pedro Troglio, que finalmente cerraría el año con una derrota de 1-0 ante Cantolao. Un 2017 en el que no se llegó a pelear la baja, pero que terminó siendo decepcionante en cuanto a resultados por no llegar a pelear el título pese a fichajes estelares como Juan Manuel Vargas, Alberto Rodríguez y Aldo Corzo. Una de las grandes debilidades sería el ataque, con un Luis Tejada irregular pero cumplidor y un Daniel Chávez que llegaría para no solucionar nada.

El difícil año con Troglio

Este 2018 terminó por cerrar la historia de Pedro Troglio con una salida obligada por una crisis deportiva e institucional. Con Nicolás Córdova, el rumbo no se enderezó hasta el punto de llegar a pelear la baja. Sin embargo, el cuadro de Universitario de Deportes apeló a su tradicional garra y al apoyo incondicional de su hinchada para remontar la adversidad y hoy en día sumar 4 victorias al hilo.

Restan 6 finales para Universitario de Deportes, que aunque ha repuntado, aún sigue cerca de la baja, por lo que necesita seguir sumando de a tres para eliminar el riesgo del descenso y cerrar el año con el cupo a un torneo internacional. Este año, la carencia de gol comenzó a reducirse con la llegada de Germán Denis y la consolidación progresiva de Anthony Osorio, un delantero de 20 años que ha pegado fuerte en el corazón del hincha por su garra y goles trascendentales.

Duelo clave con Sport Boys

Aunque con notorias debilidades tácticas y aún con falencias en sus líneas, Universitario de Deportes ha sabido sacar adelante los partidos. La hincha está siendo clave, pero emocionarse con objetivos mayores como la pelea del título puedo ser un riesgo. El primer paso es salvar la baja y equipo-hinchada lo están haciendo bien. Paso a paso. El del sábado será un partido clave ante Sport Boys, un rival directo por la baja. Sumar una quinta victoria consecutiva será fundamental.